“Satıcı değiliz, içiciyiz” savunması serbest bıraktı

Adana'da 33 yaşındaki B.K., işlettiği oto yıkama atölyesini uyuşturucu satış üssüne çevirdi. Polis, otomobili olmamasına rağmen işletmeye girip, dışarı çıkan bir genci durdurup üzerinden 2 adet 'yeşil reçeteli' hap buldu, sonra da işyerine şok bir baskın düzenledi. B.K. ile yanında bulunan arkadaşı O. O.'nun üzerinden 20 adet 'Extacy' adlı sentetik uyuşturucu hap ve 7.20 gram da Bonzai; mutfaktaki zuladan da 12 adet yine yeşil reçeteli hap çıktı. "Satıcı değil, içiciyiz" savunması yapan ikili, 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı.

OTO YIKAMA ÜS OLDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Sümer Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacının üs olarak kullanılıp, burada uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, söz konusu işletme önünde pusu kurup, burayı izlemeye aldı. S.B. adlı bir gencin otomobili olmamasına rağmen işyerine girdiğini gören ekipler, çıkışta bu kişiyi durdurup üzerini aradı.

"SATICI DEĞİL İÇİCİYİZ"

Söz konusu şahsın üzerinden de 'yeşil reçete' ile verilen ve aynı zamanda da uyuşturucu özelliği de olan 2 adet sentetik hap çıktı. Bunun üzerine polis, oto yıkamacıya şok bir baskın düzenledi. İşyeri sahibi B. K. (33) ile yanında bulunan O. O. (23) gözaltına alındı. Zanlıların üzerinden 20 adet 'Extacy' adlı sentetik uyuşturucu hap ve 7.20 gram da Bonzai; mutfaktaki zuladan da 12 adet yine yeşil reçeteli hap çıktı. Emniyetteki sorgularında; "Satıcı değil içiciyiz" savunmasını yapan her iki şüpheli de 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı.