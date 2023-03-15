“Satın alacağım” diyerek incelemeye başladı… Böyle çalıp kaçtı

İstanbul'un Bakırköy İlçesi'nde bir kişi; Cevizlik Mahallesi Ebu Ziya Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde satın alma bahanesiyle incelediği 20 bin lira değerinde cep telefonunu çalarak kaçtı. O anlar cep telefonu mağazası olan iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kimliği kısa süre içerisinde tespit edilen M.C. isimli hırsız yakalandı. M.C. cep telefonunu tanımadığı bir kişiye sattığını söyledi. "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen M.C. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.