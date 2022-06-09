Satın aldığı arazinin başkasına ait olduğunu 4 sene sonra öğrendi

ÖN ALIM HAKKINI DA KULLANAMADI

Polatoğlu, daha sonra kendisine ait olan arazideki diğer hisseleri satın almak için pay sahipleri ile görüştü. Diğer hissedarlar İbrahim Kandemirli, Sedat Kandemirli, Sabiha Kandemirli, Hatice Semra Giray ve Saadet Öndül ile farklı zamanlarda 47-48-53 parselleri satın almak için görüştü. Diğer hissedarlar satma niyetlerinin olmadığını, satmaya karar verdiklerinde önceliğin Muhsin amcada olduğunu ifade etti. Ancak 23 Mayıs 2022'de diğer hissedarlar kanuni olarak ön alım hakkı Muhsin amcada olmasına rağmen, paylarını Talip Ayberk, Nejdet Yılmaz, İsa Kaya, Yunus Güldane ve Yeliz Üz'e sattı. Polatoğlu bu kez de Kemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak ön alım hakkını kullanamaması nedeniyle arazi ile ilgili ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve tapu kaydının iptalini istedi. Dava konusu olan arazinin diğer hisseleri ile ilgili mahkeme tarafından ihtiyati tedbir kararı çıkartıldı.