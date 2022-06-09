Satın aldığı arazinin başkasına ait olduğunu 4 sene sonra öğrendi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Muhsin Polatoğlu, 2012'de kırsal Yukarı Kızılca Mahallesi'ne bağlı Akkaya mevkiinde yatırım amaçlı 15 dönüm hisse tapulu araziyi Fatma Lale Malay'dan satın aldı. Polatoğlu'nun iddiasına göre Coşkun ve Hüseyin Algun isimli emlakçılar satın aldığı arazinin yerini yanlış gösterdi. Polatoğlu da kendine ait olarak bildiği araziye tek katlı bir ev ile ahır inşaa etti.
İmar barışından da yararlanan Polatoğlu, evine elektrik ve su da bağlattı. Burada hayvancılıkla da uğraştı. Muhsin amca ev yaptığı arazinin başkasına ait olduğunu 4 sene sonra öğrendi. Büyük şaşkınlık yaşayan Muhsin amca, kendisine ait olan arazinin ev yaptığı alanın bitişiğindeki başka bir yer olduğunu öğrenince şok geçirdi. Muhsin Polatoğlu bunun üzerine soluğu savcılıkta aldı ve kendisine araziyi yanlış gösterdiğini öne sürdüğü emlakçılardan şikayetçi oldu. Muhsin amca ev yaptığı araziyi satın almak istese de başarılı olamadı.
ÖN ALIM HAKKINI DA KULLANAMADI
Polatoğlu, daha sonra kendisine ait olan arazideki diğer hisseleri satın almak için pay sahipleri ile görüştü. Diğer hissedarlar İbrahim Kandemirli, Sedat Kandemirli, Sabiha Kandemirli, Hatice Semra Giray ve Saadet Öndül ile farklı zamanlarda 47-48-53 parselleri satın almak için görüştü. Diğer hissedarlar satma niyetlerinin olmadığını, satmaya karar verdiklerinde önceliğin Muhsin amcada olduğunu ifade etti. Ancak 23 Mayıs 2022'de diğer hissedarlar kanuni olarak ön alım hakkı Muhsin amcada olmasına rağmen, paylarını Talip Ayberk, Nejdet Yılmaz, İsa Kaya, Yunus Güldane ve Yeliz Üz'e sattı. Polatoğlu bu kez de Kemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak ön alım hakkını kullanamaması nedeniyle arazi ile ilgili ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve tapu kaydının iptalini istedi. Dava konusu olan arazinin diğer hisseleri ile ilgili mahkeme tarafından ihtiyati tedbir kararı çıkartıldı.
BENİ KANDIRDILAR
Kandırıldığını söyleyen Muhsin Polatoğlu, "Emlakçılar Coşkun ve Hüseyin Algun satın almadan önce araziyi gösterirken ev yaptığı yeri de gösterdi. Ben de burayı da satın aldığımı düşünerek ev yaptım. Ahır yaptım. İmar barışından faydalandım. Evime elektrik ve su bağlattım. 4 sene sonra evimi yaptığım arazinin başka birine ait olduğunu öğrendim. Büyük bir şok yaşadım. Emlakçılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Mağdur edildim. Zor durumdayım. Bana noter aracılığıyla ihtarname gönderiyorlar. Buradan çıkmamı istiyorlar. Gidecek başka yerim yok" dedi.
ÖN ALIM HAKKI BENDEYDİ, BAŞKASINA SATTILAR
Daha sonra kendisine ait arazilerin diğer hisselerini satın almak için pay sahipleri ile görüştüğünü söyleyen Muhsin Polatoğlu, "Kanuni olarak ön alım hakkı bende. Diğer hisse sahipleri de önceliğin bende olduğunu ve arazinin tümünü istediğim gibi kullanabileceğimi söylediler. Ben de onlardan haber beklerken başkalarına satıldığını öğrendim. Satış sırasında arazinin değerini de normalden daha yüksek göstermişler. Çünkü yarın bir gün bu arazi mahkeme yoluyla bana geçerse bu tutar üzerinden satılacak. Beni de bu şekilde kandırmış olacaklar. Avukatım aracılığıyla mahkemeye başvurdum. Hakkımı arıyorum. Arazilerdeki diğer hisselerin üçüncü kişilere satılmasını önlemek için mahkeme tarafından ihtiyati tedbir kararı çıkartıldı. Adalete güveniyorum. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inancım tam" dedi.