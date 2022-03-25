Haberler Yaşam Haberleri Satıp piyasaya süreceklerdi...Bidon bidon sahte içkiyle yakalandılar
Giriş Tarihi: 25.3.2022 20:22 Son Güncelleme: 25.3.2022 20:32

Satıp piyasaya süreceklerdi...Bidon bidon sahte içkiyle yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Satıp piyasaya süreceklerdi...Bidon bidon sahte içkiyle yakalandılar

İstanbul Polisi, imal ettikleri sahte içkileri satarak piyasaya sürmeye hazırlanan üç kişiyi suçüstü yakaladı. Bidonlara ve şişelere doldurulmuş halde satışa hazır 62 litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti; bir adresin depo bölümünde sahte içki imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti. Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda; bidonlara ve şişelere doldurulmuş halde satışa hazır 62 litre sahte içki ele geçirildi.

Adreste sahte bandroller ve boş şişeler de bulundu. İmal ettikleri sahte içkileri satarak piyasaya sürmeye hazırlanan üç kişi suçüstü yakalandı ve haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı. Üç şüpheli de adliyeye sevk edildi.

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Satıp piyasaya süreceklerdi...Bidon bidon sahte içkiyle yakalandılar
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