Soyguncu bu kez sert kayaya çarptı! Satır ve bıçak çeken gaspçı neye uğradığını şaşırdı

Adana'da 20 yaşındaki M.A.A., yüzünde cerrahi maskeyle girdiği marketteki kasiyer Abdullah K.'ye (25) bir elinde satır diğer elinde bıçak çekti. Kasiyer, soyguncuya kasayı açarak kenara çekildi.
Gaspçı, kasadan 100 lira parayı alırken kasiyerde rafta bulunan bıçağı alarak soyguncunun üzerine yürüdü. Paniğe kapılan soyguncu koşarak kaçtı. Polis, verilen eşkal doğrultusunda gaspçıyı yarım saat içinde yakaladı. 'Yağma' suçundan adliyeye sevk edilen M.A.A. tutuklandı.
HEM SATIR HEM BIÇAK DOĞRULTTU
Olay, 13 Mayıs saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki zincir market şubesinde meydana geldi. Yüzünde cerrahi maske bulunan M.A.A., girdiği marketteki biraz dolaştıktan sonra kasaya geldi. M.A.A., kasanın yanındaki satırlardan birini alıp fiyatını sordu. Kasiyer Abdullah K. ise fiyatı söyledi. Bu sırada şüpheli satır ve cebinden çıkarttığı bıçağı Kasiyere doğrultup, "Kasadan çekil, yoksa seni öldürürüm" dedi. Paniğe kapılan kasiyer, kasayı açıp şüpheliden uzaklaştı.
BU KEZ KASİYER BIÇAK DOĞRULTTU
Soyguncu kasadaki paraları aldığı sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan kasiyer, rafta bulunan bıçaklardan birisini alarak şüpheliye savurdu. Bu kez şüpheli paniğe kapılarak kasadaki 100 lirayı alıp, marketten koşarak çıktı. Kasiyer de peşinden koştuğu şüpheliyi bir süre takip etti ancak gaspçı, sokak arasına girip, gözden kayboldu. O anlar marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.
YARIM SAAT İÇİNDE YAKALANDI
Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan ekipler, şüpheli sokakta yürüdüğü sırada yarım saat içinde yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen gaspçı ifadesinde, "Paraya ihtiyacım olduğu için böyle bir yola başvurdum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'yağma' suçundan adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.