Haberler Yaşam Haberleri Soyguncu bu kez sert kayaya çarptı! Satır ve bıçak çeken gaspçı neye uğradığını şaşırdı
Giriş Tarihi: 18.5.2022 10:22 Son Güncelleme: 18.5.2022 10:55

Soyguncu bu kez sert kayaya çarptı! Satır ve bıçak çeken gaspçı neye uğradığını şaşırdı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Soyguncu bu kez sert kayaya çarptı! Satır ve bıçak çeken gaspçı neye uğradığını şaşırdı

Adana’da girdiği marketin kasiyerine hem satır hem de bıçak çeken soyguncu sert taşa çarptı. Kasiyer rafta bulunan bıçağı eline aldığı gibi gaspçıyı kovaladı. Kasadan 100 lira alıp kaçan zanlı canını zor kurtardı.

Adana'da 20 yaşındaki M.A.A., yüzünde cerrahi maskeyle girdiği marketteki kasiyer Abdullah K.'ye (25) bir elinde satır diğer elinde bıçak çekti. Kasiyer, soyguncuya kasayı açarak kenara çekildi.

Gaspçı, kasadan 100 lira parayı alırken kasiyerde rafta bulunan bıçağı alarak soyguncunun üzerine yürüdü. Paniğe kapılan soyguncu koşarak kaçtı. Polis, verilen eşkal doğrultusunda gaspçıyı yarım saat içinde yakaladı. 'Yağma' suçundan adliyeye sevk edilen M.A.A. tutuklandı.

HEM SATIR HEM BIÇAK DOĞRULTTU

Olay, 13 Mayıs saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki zincir market şubesinde meydana geldi. Yüzünde cerrahi maske bulunan M.A.A., girdiği marketteki biraz dolaştıktan sonra kasaya geldi. M.A.A., kasanın yanındaki satırlardan birini alıp fiyatını sordu. Kasiyer Abdullah K. ise fiyatı söyledi. Bu sırada şüpheli satır ve cebinden çıkarttığı bıçağı Kasiyere doğrultup, "Kasadan çekil, yoksa seni öldürürüm" dedi. Paniğe kapılan kasiyer, kasayı açıp şüpheliden uzaklaştı.

BU KEZ KASİYER BIÇAK DOĞRULTTU

Soyguncu kasadaki paraları aldığı sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan kasiyer, rafta bulunan bıçaklardan birisini alarak şüpheliye savurdu. Bu kez şüpheli paniğe kapılarak kasadaki 100 lirayı alıp, marketten koşarak çıktı. Kasiyer de peşinden koştuğu şüpheliyi bir süre takip etti ancak gaspçı, sokak arasına girip, gözden kayboldu. O anlar marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.

YARIM SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan ekipler, şüpheli sokakta yürüdüğü sırada yarım saat içinde yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen gaspçı ifadesinde, "Paraya ihtiyacım olduğu için böyle bir yola başvurdum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'yağma' suçundan adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Soyguncu bu kez sert kayaya çarptı! Satır ve bıçak çeken gaspçı neye uğradığını şaşırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA