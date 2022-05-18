Soyguncu bu kez sert kayaya çarptı! Satır ve bıçak çeken gaspçı neye uğradığını şaşırdı

BU KEZ KASİYER BIÇAK DOĞRULTTU

Soyguncu kasadaki paraları aldığı sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan kasiyer, rafta bulunan bıçaklardan birisini alarak şüpheliye savurdu. Bu kez şüpheli paniğe kapılarak kasadaki 100 lirayı alıp, marketten koşarak çıktı. Kasiyer de peşinden koştuğu şüpheliyi bir süre takip etti ancak gaspçı, sokak arasına girip, gözden kayboldu. O anlar marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.