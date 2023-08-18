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Giriş Tarihi: 18.8.2023 10:45 Son Güncelleme: 18.8.2023 10:48

Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakalandı

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından satışa hazır uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakalandı

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa İlçesi Murat Paşa Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. İ.E. isimli uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda bir kilo 155 gram Marihuana maddesi, bir kilo 630 gram uyuşturucu hap, 6,9 gram Kokain maddesi, 26 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin lira, 570 Euro ve paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. İ.E. adlı uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakalandı
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