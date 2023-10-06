Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakaladılar

İstanbul Polisi; Bayrampaşa İlçesi'nde şüphe üzerine S.K. ve F.E. isimli iki kişiyi durdurdu. İki kişinin, bir metruk alan içerisinde bulunan bir barakada K.T. isimli kişiden uyuşturucu madde satın aldıkları belirlendi. Sultanbeyli İlçesi'nde yer alan barakaya operasyon yapıldı. K.T. isimli uyuşturucu madde satıcısı, satışa hazır uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Satışa hazır halde altı parça halinde Metamfetamin maddesi, 644.7 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve 3,9 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. S.K. ve F.E. de gözaltına alındı. Uyuşturucu maddde satıcısı K.T. tutuklandı. Diğer iki kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.