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Giriş Tarihi: 18.11.2024 12:00 Son Güncelleme: 18.11.2024 12:14

Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakaladılar

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Satışa hazır halde 119 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakaladılar

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Maltepe İlçesi Zümrüt Evler Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. 17 suç kaydı bulunan Ü.P. (31) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; 110 parça satışa hazır vaziyette 182,44 gram Marihuana maddesi, dokuz parça satışa hazır vaziyette 43,75 gram Kokain maddesi, bir ruhsatsız tabanca, bir hassas terazi ve bir cep telefonu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.

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Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakaladılar
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