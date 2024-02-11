Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakalandı

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Maltepe Fındıklı Mahallesi'ndeki A.T. isimli bir kişiyi uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı. A.T.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı B.Ö. ve M.Ö. de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

A.T.'nin baskın düzenlenen ikamet adresinde 48 parça halinde satışa hazır vaziyette toplamda 202,37 gram Marihuana maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen sekiz bin 100 lira nakit para ele geçirildi. B.Ö. ve M.Ö. yasal işlemleri sonrası serbest bırakıldı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı A.T. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.