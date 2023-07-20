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Giriş Tarihi: 20.7.2023 13:15

Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri bir uyuşturucu madde satıcısını, satışa hazır uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Barbaros Mahallesi'nde bir adresin bodrum katında uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Adrese yapılan operasyonda S.A.(24) isimli uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş 67 küçük paket içerisinde 218.7 gram Marihuana maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 270 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen S.A. tutuksuz yargılanmak üzere "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.

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Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar
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