Satışa hazır uyuşturucularla yakalandılar

Geçmiş dönemlerde uyuşturucu suçlarına karışmış olan kişilerin tekrardan suça karışmalarının önlenmesine yönelik yürütülen "Narvas Uygulaması" kapsamında Kağıthane İlçesi'nde yürütülen çalışmalarda; Şişli İlçesi Gülbahar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti ve satışı yapıldığı tespit edildi. Adrese operasyon düzenlendi.

E.K. ve Y.Y.Y. isimli iki suç ortağı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 110 gram paketlenmiş Marihuana maddesi, 39 parça satışa hazır halde 107 gram Marihuana maddesi, 5 parça yine satışa hazır halde 4 gram Kokain maddesi, 9 bin 305 lira, 300 dolar, bir cep telefonu, uyuşturucu madde paketleme malzemeleri ve bir hassas terazi ele geçirildi.