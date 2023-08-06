Satışa hazırladıkları uyuşturucularla yakalandılar

Uyuşturucu ile mücadelesini seri operasyonlarla sürdüren Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Bağcılar Çınar Mahallesi'nde üç uyuşturucu madde satıcısını suçüstü yakaladı. H.E., M.T. ve Y.Ç. gözaltına alındı. 49 adet satışa hazır halde uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 lira nakit para ele geçirildi.

Öte yandan Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde de "Uyuşturucu" ve "Hırsızlık" suçlarından toplam 20 yıl 35 ay 165 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari F.Y. yakalandı.