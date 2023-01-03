Satışa hazırladılar, suçüstü yakalandılar…

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan iki farklı adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti ve iki adrese operasyon düzenledi. A.D. ve S.B. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 25 gram Eroin maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 835 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi. İki uyuşturucu madde satıcısı da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.