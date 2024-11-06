Satmak için getirdiler; operasyonla yakalandılar!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Başka bir ilden İstanbul'a yasa dışı silah sevkiyatı yapılacağı tespit edilen bir araç, İstanbul'a giriş yaptığı esnada fiziki olarak takibe alındı.

Şüpheli araç park haline geçtiğinde operasyon yapıldı. M.G. ve M.U. isimli iki kişi "2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfeklerin Alımı, Satımı ve Bulundurulması Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 200 yivsiz av tüfeği, 50 yivsiz av tüfeği namlusu ele geçirildi. Söz konusu silahları satarak piyasaya sürmek üzere İstanbul'a getiren, suçüstü yakalanan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. ve M.U. isimli iki suç ortağı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.