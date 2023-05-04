Satmak için ilan verdiği otomobille kaza yapıp öldü

Orhangazi -İznik yolu Boyalıca mahallesi yakınlarında dün gece saatlerinde meydana gelen kazada İznik yolu üzerinde seyir halinde olan ve bir restorantta çalıştığı öğrenilen Mertcan Çeri'nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen bir TIR kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü Mertcan Çeri'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

"KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLİ İLANA KOYMUŞ"

Öte yandan feci kazada hayatını kaybeden, Mertcan Çeri'nin kaza yaptığı otomobilini 3 gün önce satmak için ilana koyduğu öğrenildi.