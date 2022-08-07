Haberler Yaşam Haberleri Satmaya hazırlanıyorlardı! Yakalanıp tutuklandılar…
Giriş Tarihi: 7.8.2022 10:42 Son Güncelleme: 7.8.2022 11:08

Satmaya hazırlanıyorlardı! Yakalanıp tutuklandılar…

İstanbul’da 3 uyuşturucu madde satıcısı; satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerle Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Satmaya hazırlanıyorlardı! Yakalanıp tutuklandılar…

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'nde H.P., M.E.P. ve E.A. isimli üç kişinin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Söz konusu kişilerin adreslerine yönelik yapılan operasyonda üç uyuşturucu madde satıcısı da yakalanarak gözaltına alındı.

Satmaya hazırlanıyorlardı! Yakalanıp tutuklandılar | Video

Adreste yapılan aramalarda 9,7 gram Marihuana isimli uyuşturucu madde, 21,9 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde, 116,9 gram Eroin maddesi, 29,9 gram Afyon Sakızı, bir alüminyum folyo ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler satışa hazır halde bulundu. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen üç uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Senaryo CHP'de yazıldı! AK Parti'li vekilin aracının durdurulmasından siyasi operasyon çıktı
Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilmişti: Vaatlerle kandırıldım
Son dakika: Savcılık ahlaksızlık için harekete geçti! Spotify hesap verecek
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi? YKS tercih sonuçları 2022 sorgulama işlemleri başladı!
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Son dakika: Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'in üzerine yürüdü! Koruması darp etti
SON DAKİKA! CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı: Rüşvet skandalı ortaya çıktı
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı? KPSS sınav takvimi 2022 hakkında duyuruda bulundu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Satmaya hazırlanıyorlardı! Yakalanıp tutuklandılar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA