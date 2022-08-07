Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'nde H.P., M.E.P. ve E.A. isimli üç kişinin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Söz konusu kişilerin adreslerine yönelik yapılan operasyonda üç uyuşturucu madde satıcısı da yakalanarak gözaltına alındı.

Satmaya hazırlanıyorlardı! Yakalanıp tutuklandılar | Video

Adreste yapılan aramalarda 9,7 gram Marihuana isimli uyuşturucu madde, 21,9 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde, 116,9 gram Eroin maddesi, 29,9 gram Afyon Sakızı, bir alüminyum folyo ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler satışa hazır halde bulundu. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen üç uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.