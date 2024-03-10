Haberler Yaşam Haberleri Satranç ve boks sporlarının bir araya gelmesiyle oluşan "satranç boksu"nda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur?
Giriş Tarihi: 10.3.2024 21:56 Son Güncelleme: 10.3.2024 21:56

Satranç ve boks sporlarının bir araya gelmesiyle oluşan "satranç boksu"nda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 10 Mart günü yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bugünkü bölümde sunucu Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Satranç ve boks sporlarının bir araya gelmesiyle oluşan "satranç boksu"nda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan sorunun cevabı.

Satranç ve boks sporlarının bir araya gelmesiyle oluşan satranç boksunda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur?

"Kim Milyoner Olmak İster?" 10 Mart 2024 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Sevilen programda yarışmacıya az önce yöneltilen Satranç ve boks sporlarının bir araya gelmesiyle oluşan "satranç boksu"nda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur? sorusunun cevabı izleyenler tarafından merak ediliyor.

10 MART MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Kim Milyoner Olmak İster?'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: Satranç ve boks sporlarının bir araya gelmesiyle oluşan "satranç boksu"nda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur?



SEÇENEKLER

A- Satrançta beyazlarla oynayan kazanır
B- Boksta mavi köşedeki kazanır
C- Satrançta siyahlarla oynayan kazanır (CEVAP)
D- Boksta kırmızı köşedeki kazanır


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Satranç ve boks sporlarının bir araya gelmesiyle oluşan "satranç boksu"nda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur?
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