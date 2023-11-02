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Giriş Tarihi: 2.11.2023 09:43 Son Güncelleme: 2.11.2023 09:49

Sattığı aracı yedek anahtarla çalan şüpheli yakalandı

İstanbul’da ilana verip satılığa çıkardıkları aracı alan kişiden yedek anahtarıyla çalan şüpheli Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheliyle birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca ile 104 mermi ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sattığı aracı yedek anahtarla çalan şüpheli yakalandı

Arnavutköy'de park halindeki bir otomobilin çalınması olayıyla ilgili Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Soruşturma sırasında şüphelilerin hırsızlık yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

Görüntülerde, şüphelilerin otomobili çalmak için başka bir otomobille geldiği görülüyor. Polis, şüphelilerin bir süre önce satışını yaptıkları otomobili, park halindeyken yedek kontak anahtarını kullanarak çaldığını belirledi.

Kimliği tespit edilen şüphelilerden K.İ. (24)'yi yakalamak için Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. 6 suç kaydı olduğu anlaşılan K.İ., polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 3 tabanca ile çeşitli türlerde toplam 104 mermi bulundu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelinin işlemleri, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen K.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, çetenin diğer üyelerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sattıkları otomobili yedek anahtarıyla çaldılar | Video

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Sattığı aracı yedek anahtarla çalan şüpheli yakalandı
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