Savaş, Sarp Sınır Kapısında tır kuyrukları oluşturdu

İran'ın Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya desteğini açıklamasının ardından İran üzerinden Orta Asya ülkelerine yük götüren Ukrayna plakalı tırlara ambargo uygulandı. Sınırdan girişlerine izin verilmeyen Ukrayna plakalı tırlar Sarp Sınır Kapısında yoğunluğa neden oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan genelgeyle Ukraynalı tırların sınır kapılarından geçişlerinde kolaylık sağlanacağının açıklanması üzerine ise geçişler hız kazandı.

Türkiye'nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda bu kez Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nı kullanarak Gürcistan-Azerbaycan-İran üzerinden Orta Asya ülkelerine yük götüren Ukraynalı tır sürücüleri, İran sınırlarından içeriye alınmadı. Rusya'ya destek verdiğini açıklayan İran, Ukrayna plakalı tırlara ambargo uygulamaya başladı. Türkiye üzerinden tekrar ülkelerine dönmek isteyen tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısında dönüş için uzun kuyruklar oluşturdu. Bu durum sonrası Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan genelgeyle Ukraynalı tırların sınır kapılarında geçişlerinde kolaylık sağlanmaya başlandı. Ukraynalı tır sürücülerine kolaylık sağlayan Sarp Sınır Kapısı yönetimi geçişlerin hızlanması noktasında destek oluyor.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, "İran'ın, Ukrayna tırlarının girişlerin durdurması, kara hudut kapıları üzerinde ülkemize doğru artan yoğunluğa sebep oldu. Bu savaş süreci kısa sürede sonuçlanması temennimizdir. Böylece Sarp Kara Hudut Kapısı bu yoğunluğu kısa sürede atlatacaktır" ifadelerini kullandı.