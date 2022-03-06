Haberler Yaşam Haberleri Savaş, Sarp Sınır Kapısında tır kuyrukları oluşturdu
Giriş Tarihi: 6.3.2022 11:14 Son Güncelleme: 6.3.2022 12:04

Savaş, Sarp Sınır Kapısında tır kuyrukları oluşturdu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Savaş, Sarp Sınır Kapısında tır kuyrukları oluşturdu

Ukrayna’ya savaş açan Rusya’ya desteğini bildiren İran, Ukrayna plakalı tırların sınırlarından geçişlerine izin vermeyince Sarp Sınır Kapısında geri dönüş yoğunluğu başladı.

İran'ın Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya desteğini açıklamasının ardından İran üzerinden Orta Asya ülkelerine yük götüren Ukrayna plakalı tırlara ambargo uygulandı. Sınırdan girişlerine izin verilmeyen Ukrayna plakalı tırlar Sarp Sınır Kapısında yoğunluğa neden oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan genelgeyle Ukraynalı tırların sınır kapılarından geçişlerinde kolaylık sağlanacağının açıklanması üzerine ise geçişler hız kazandı.

Türkiye'nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda bu kez Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nı kullanarak Gürcistan-Azerbaycan-İran üzerinden Orta Asya ülkelerine yük götüren Ukraynalı tır sürücüleri, İran sınırlarından içeriye alınmadı. Rusya'ya destek verdiğini açıklayan İran, Ukrayna plakalı tırlara ambargo uygulamaya başladı. Türkiye üzerinden tekrar ülkelerine dönmek isteyen tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısında dönüş için uzun kuyruklar oluşturdu. Bu durum sonrası Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan genelgeyle Ukraynalı tırların sınır kapılarında geçişlerinde kolaylık sağlanmaya başlandı. Ukraynalı tır sürücülerine kolaylık sağlayan Sarp Sınır Kapısı yönetimi geçişlerin hızlanması noktasında destek oluyor.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, "İran'ın, Ukrayna tırlarının girişlerin durdurması, kara hudut kapıları üzerinde ülkemize doğru artan yoğunluğa sebep oldu. Bu savaş süreci kısa sürede sonuçlanması temennimizdir. Böylece Sarp Kara Hudut Kapısı bu yoğunluğu kısa sürede atlatacaktır" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış
Rusya Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiy'den flaş çağrı: Saldırıya geçin!
Bergen filmi Halis Serbest’in memleketinde yasaklandı! Bergen’in katili:  “Pişman değilim, filmi izlemeyeceğim”
Ruslar bir kenti yerle bir etti! Ölümden kaçış
Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Kerem Aktürkoğlu şaşırmış ve..."
Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava
İlber Ortaylı'dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Başka türlü denge tesis edilemez
SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: Ukrayna Gizli Servisi müzakere heyeti üyesini öldürdü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Savaş, Sarp Sınır Kapısında tır kuyrukları oluşturdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA