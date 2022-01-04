Savaşarak dünyaya geldi, yaşarsa adını Savaş koyacağız

Adana’da Melek Sert hamileliğinin 5’inci ayında düşük riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı. ‘Öldü’ denilen bebeğini ceset torbasıyla teslim aldı. Yavrusunu mezara koyacakken duyduğu bir ağlama sesi onu dünyanın en mutlu insanı yaptı. Oğlu yaşıyordu. Şu an yoğun bakımda ikinci yaşam mücadelesini veren bebekten haber bekleyen Sert çifti duygularını SABAH’a anlattı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan ve çiftçilik yapan Hasan Sert (34), 11 yıl önce Melek Sert'le (32) evlendi. Bu evlilikten Mehmet (10) ve Cuma (7) adını verdiği 2 çocuğu dünya gelen Melek Sert, 3'üncü kez hamile kaldı. Ancak hamileliğinin 5'inci ayında, geçen 27 Aralık'ta sancı ve kanama şikâyetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi olan Sert, 30 Aralık'ta taburcu oldu. 31 Aralık'ta yeniden rahatsızlanan Melek Sert, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde düşük yaptı. Sert çifti, büyük üzüntü yaşarken, bebek ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra aileye teslim edildi. Hasan Sert, bebeğinin cenazesini otomobiliyle Herekli Mahallesi Mezarlığı'na götürmek üzere yola çıktığında ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında bebeğinin ağladığını gören Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikâyetçi oldu. Yaşadıklarını SABAH'a anlatan çiftten Hasan Sert, "Düşük sırasında hastanede değildim. Eşim beni arayıp durumu anlatınca hastaneye gittim. Evladım bana bir torbanın içinde verildi. Eşimin hastaneden geç çıkacağını öğrenince, daha fazla zaman kaybetmeden evladımı toprağa vermek için yola çıktım. 20 kilometre gittikten sonra ağlama sesini duydum. Kendi kendime 'yok olmaz' dedim. Ama 3 kez aynı ağlama sesini duyunca besmele çekerek torbayı açtım ve yaşadığını gördüm. O an ölmekten beter oldum. Korkmadım ama sevineyim mi üzüleyim mi karar veremedim. Yaşadığına seviniyorum ama bir yanda da bu ihmal var. Hemen 112'yi aradım. Oğluma eşimin babasının adı olan İbrahim ismini vermeyi düşünüyorduk. Ama yaşarsa adı Savaş olacak. Oğlum dünyaya savaşarak geldi. Savaşarak da yaşıyor" dedi.
YAVRUMUN YAŞADIĞINI HİSSETTİM
ANNE Melek Sert "Doğum sırasında yavrumun kalp atışını hissettim. Eşime düşük yaptığımı söyledim. Geldiğinde de 'Çocuğum yaşıyor mu, hemşireye sor' dedim. Hemşireler 'Öldü' demişler. Sonra bu olay oldu. Çok garip hissediyorum. Şoktayım. Ölü bildiğim oğlumun aniden yaşadığını öğreniyorum. Çok mutluyum. Allah kimsenin başına vermesin. Çünkü çok acı bir durum" dedi.