Savaşın bebeğiydi ikinci kez ‘doğdu’

Ev hanımı anne ile emekli babanın 4 çocuğundan biri olan Rijad Rahmanoviç (28), 1994'te Bosna Savaşı sırasında doğdu. Annesi Saliha Rahmanoviç, savaşın ortasında patlayan bombalar arasında doğum yapmamak için eliyle bebeğini ittirerek biraz geç doğum yaptı. Bu yüzden mi bilinmiyor ancak Rijad, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Diğer sağlık sorunları da birbirini takip etti. Bosna'da görme engelliler okulunda eğitim gören Rijad'ın mesanesinde ve böbreklerinde problemler başgösterdi. Rijad'ın iyi çalışmayan idrar torbasına sonda takılırken, 2016'da ise hemodiyaliz tedavisi görmeye başladı. Ancak yeterli olmadı.Böbrek nakli olması gereken Rijad'ın annesi, oğluna hiç düşünmeden böbreğini verebileceğini söyledi. Ancak Bosna Hersek'teki doktorlar, mesane problemi ve enfeksiyon nedeniyle nakil yapamayacaklarını belirtti. Rijad'ın hemşire olan ablası Amina Rahmanoviç ve annesi Saliha Rahmanoviç, tedavi için onu İstanbul'a getirdi. Böbrek Nakli Cerrahı Prof. Dr. Barış Akın, Rijad'a annesinden alınan böbreği başarılı bir operasyonla nakletti. Rijad annesinin böbreği ile yeniden yaşama tutundu.Prof. Dr. Barış Akın, ilk başta çok riskli ve mesanesinde de sorunlar olduğu için nakil yapmak istemediklerini ancak Rijad'ın gülen yüzünü, enerjisini, pozitifliğini görünce kararlarını değiştirdiklerini belirterek, "Savaşta doğmuş ve bugüne kadar savaşmış. Ailesine yük gibi görünse de o kadar pozitif ki, etrafına ışık saçıyor. Kendisini yeniden hayata kazandırdığımız için bizler de çok mutluyuz" dedi.Abla Amina Rahmanoviç, "Kardeşimiz şu an çok iyi. Ameliyat olduğuna değdi. Çok mutluyuz. Annem kardeşime böbreğini verdiği için çok mutlu. Zaten bir an bile düşünmedi. Yeter ki Rijad sağlıklı yaşasın dedik. Bundan sonra daha sağlıklı ve mutlu olmasını istiyoruz. Ülkemize mutlu dönüyoruz" diye konuştu.