Savaşın gölgesinde mezuniyet sevinci

2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyete giren Şam Üniversitesi, zorlu savaş şartlarına rağmen bu sene de 145 öğrenci mezun oldu. Üniversite'nin Eğitim, Mühendislik, Siyasal Bilimler, İlahiyat - Hukuk ve İktisat - İşletme fakültelerinde bin 800 öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerin 300'ü kız öğrencilerinden oluşuyor. Ayrıca Üniversite'de Yüksek lisans alanında da eğitim veriliyor.

"MEZUNLARIMIZ ÜLKEMİZİN GELECEĞİNDE SÖZ SAHİBİ OLACAK"

Mezuniyet törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Dr. Vadah Recab, şunları söyledi: "Savaşın ilk gününden bu yana bizleri yalnız bırakmayan Türkiye ve İHH'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün çok önemli bir gün. Mezun olan öğrencilerimiz ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacaklar. Emek veren herkese teşekkür ediyorum."

145 ÖĞRENCİ DİPLOMA ALDI

Törende konuşma yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Av. Bülent Yıldırım ise "Bugün çok mutlu bir gün yaşıyoruz. Azez'de savaş koşullarında bin bir zorlukla kurduğumuz Üniversitemiz dördüncü mezunlarını veriyor. 145 öğrencimiz ile buradan diploma almanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"İLİM OLMAZSA KURTULUŞ OLMAZ"

Türkiye'deki bağışçılara teşekkür eden Bülent Yıldırım; "Bu gençler sizin de eseriniz. Eğitim çalışmalarımıza desteklerinizi bekliyoruz. Sadece burada değil, Dünya'nın birçok noktasında eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Somali'de açtığımız Ziraat fakültesi de çok sayıda mezun verdi. Şu an o mezun olan öğrencilerimiz tarımsal olarak Somali'yi ihya ediyor. Mezun olan öğrencilerimiz kuraklığa karşı ciddi mücadele veriyor. Yılda üç kere ürün almaya başladık. Bununla birlikte Afganistan'da da okullar açıyoruz. Biz şunu diyoruz ilim olmazsa kurtuluş olmaz. Buradan gençlere ve ailelere sesleniyorum okuyun. Cehalete karşı okuyarak, ilim öğrenek galip gelebiliriz. Burada mezun olan kardeşlerimiz kurtuluşumuzun resmidir. Mezun olan kardeşlerim yolunuz açık olsun, gelecekte ümmet için çalışacağınıza güvenim tamdır" dedi.

"SAVAŞIN ZOR ŞARTLARINDA EĞİTİM DEVAM EDİYOR"

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Muhammed Hanefi Kutluoğlu da mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün bu salonda Suriye'yi inşa edecek kardeşlerimizi görüyoruz. Evet, komşumuz Suriye'de uzun zamandır devam eden bir savaş var. Bizler bu savaşın zor şartlarına rağmen eğitime devam etmeye gayret ediyoruz. Bu mezun olan kardeşlerimiz geleceği inşa edecekler. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda mezun olan öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi.