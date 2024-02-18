Savaşın izlerini duvarlara işledi

İsrail savaş uçakları ve topçularının abluka altına aldığı Gazze'de yaşayan genç bir sanatçı, umut ve direnişin ifadesini bulmak için sanatını kullanıyor. Savaşın yıkıcı etkilerine rağmen resim sanatçısı Menna Hamouda (21), İsrail'in saldırgan, baskıcı ve işgalci tutumlarına başkaldırarak Gazze duvarlarını özgürlüğe boyuyor.

ÖZGÜRLÜĞÜN SEMBOLÜ

Gazze'nin kuzeyinden güneyine sürülen Hamouda, ev ve atölyesi bombalandıktan sonra, ailesiyle birlikte bir okula sığındı. Ancak bu durum, Hamouda'nın sanatını durdurmadı. Tam tersine, barındığı okulun duvarlarını resimleriyle renklendirerek, direnişin ve özgürlüğün sembolü haline getirdi. Barındığı okulun tüm duvarlarını resimleriyle süsledi.

MESAJLAR DUVARLARDAN VERİLİYOR

Minimum kaynaklarla sanatını icra etmekten vazgeçmeyen Hamouda, sadece karakalem ve tebeşir kullandığı eserlerinde, duvarların dünyanın en güçlü silahı olduğunu vurguluyor. Genç sanatçı, başta savaş olmak üzere, devlet şiddeti ve adaletsizlik konularını işlediği eserleriyle Gazze'nin duvarlarını çarpıcı ve politik bir hale getiriyor.

UMUDU VE DİRENİŞİ TEMSİL EDİYOR

Savaşın izlerini duvarlara işleyen Hamouda, aslında umudu ve direnişi temsil ediyor. Onun eserleri, yıkımın ortasında bile insan ruhunun gücünü ve dayanıklılığını sergiliyor. Savaş öncesinde kurduğu eğitim merkezine geri dönmeyi ve sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmayı isteyen Hamouda, son eserinde ise içsel bir hikayeyi anlatıyor. Duvarlardaki çocuk figürü, Hamouda'nın savaş öncesi yaşamından ve yıkılan evinden ayrılmak zorunda kaldığı travmatik deneyimlerini temsil ediyor.