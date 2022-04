Savaşın parçaladığı hayatlar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş birçok ailenin dağılmasına, ülkeyi terk etmesine sebep oldu. Ukrayna'da tanışıp evlenen Anna ve Caner de savaşın mağdurlarından oldu.

SAVAŞ, BİR AİLEYİ DARMADAĞIN ETTİ

Okulunu Ukrayna'da okuyan ve orada mesleğini sürdüren 27 yaşındaki mimar ve iş insanı Caner Safkurşun, opera sanatçısı ve aynı zamanda pedagog olan 23 yaşındaki Anna ile tanıştı. Çift, Ukrayna'nın Odessa kentinde hayatını birleştirerek oraya yerleşti. Ancak savaş başlayınca bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar. Eşinin memleketi olan Afyonkarahisar'a yerleşen Anna'nın ailesi dağıldı. Anna'nın annesi Moldova'ya sığınmak zorunda kalırken, babası ise halen Ukrayna'da. Ailesiyle telefonda irtibat halinde olan Anna, ülkesindeki gelişmeleri televizyonlardan kaygıyla takip ediyor.

"HERKES BENİM GİBİ ŞANSLI DEĞİL"

Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Anna Safkurşun, "Hepimiz çok üzüldük savaş başladığında. Biz Rusya ile aynı kanı taşıyoruz. Bu durum oldukça üzücü. İnşallah bu savaş en kısa zamanda biter. Annem ve babam ile sürekli konuşuyorum, onlardan bilgi alıyorum. Ukrayna'da herkes çok korkuyor. Kimse orada oturmak ve kalmak istemiyor. Çocuklar, kadınlar ve hamileler çok korkuyorlar" dedi. Kendisinin çok şanslı olduğunu belirten Anna, "Herkes benim gibi değil. Benim eşim Türk. Eşim beni Ukrayna'dan aldı ve Türkiye'ye getirdi. Ben çok şanslıyım. Ama maalesef herkes benim gibi şanslı değil" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ukrayna'da yaşayan arkadaşlarını da Türkiye'ye davet eden Anna Safkurşun, şunları söyledi: "Orada görüştüğüm arkadaşlarıma her zaman söylüyorum. 'İsterseniz Türkiye'ye gelin' diyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlet. Size kucak açacaktır. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bize hem burada hem de Ukrayna'da çok yardımcı oluyorlar ve olmaya devam ediyorlar. Ben şu anda Türkiye'de ve Afyonkarahisar'da çok mutluyum. Umarım ülkemizdeki savaş bir an önce biter."

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEVLET, VARLIĞINI HER ZAMAN HİSSETTİK"

Caner Safkurşun ise Ukrayna'daki insanların zor durumda olduğuna dikkat çekti. Savaş başlar başlamaz eşini de alarak memleketi Afyonkarahisar'a gelip yerleştiklerini belirten Safkurşun, Türkiye Cumhuriyeti devleti yetkililerinin kendileriyle sürekli ilgilendiğini ve irtibatı koparmadığını söyledi. Safkurşun, "Savaş hem ekonomik hem de yaşam anlamında Ukraynalı vatandaşları çok derinden etkiledi. Bunun böyle olmasını kimse istemezdi. Oradaki büyükelçiliğimiz konsolosluğumuz 'Nerdesiniz, iyi misiniz?' diyerek bizi her gün aradılar. Televizyonda görmüştüm, oradan bir kaç öğrenci çıkıp 'Bize Türkiye yardım etmiyor' demişti. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Bizi her gün 3-4 kez aradılar. Hatta Ukraynalı vatandaşları bile otobüslerle Türkiye'ye getiriyorlardı. Türkiye, çok şükür büyük bir devlet. Varlığını her yerde hissettiren bir devlet. Türkiye'ye geldikten sonra bile bizi aramaya devam ettiler. Bundan sonra eşimle birlikte Afyonkarahisar'da yaşamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ukraynalı Anna Safkurşun şimdi eşinin de desteğiyle Afyonkarahisar'da bir okul açarak pedagogluk mesleğini sürdürmeyi planlıyor. İslam dini üzerine araştırmalarını sürdüren Anna, Müslüman olabileceğini de belirtiyor.