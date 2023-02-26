Savaştan kaçtılar, depremde hayatlarını kaybettiler

'BU FELAKET ORTAK ACIMIZDIR'

DHA'ya açıklama yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Maalesef savaştan kaçıp, Türkiye'ye sığınan depremde hayatın kaybeden vatandaşlarımız oldu. Elbette elçilik olarak deprem bölgesinden vatandaşlarımızın tahliyesi için seferber olduk. Ama elbette en belirgin destek arama-kurtarma ekibinden geldi. Birçok binada çalışma yaptılar. Maalesef 6 Ukrayna vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 kişiye hala daha ulaşamıyoruz. Toplamda deprem bölgesinde 155 vatandaşımızı arıyorduk, 149'u ile iletişim kurabildik, 6 kişi ile henüz iletişim kuramadık. Bu vatandaşlarımızın çoğu deprem bölgesinde Türk devletinin destekleri ile kalmaya devam ediyor, bazılarını da tahliye ettik. Bu felaket ortak acımızdır ve hep birlikte üstesinden geliyoruz" dedi.