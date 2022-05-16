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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Savaştan kurtuldu, kazada öldü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Savaştan kurtuldu, kazada öldü
Antalya'da, Berkay Koyuncu'nun kullandığı motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Korkunç kazada motosikletin arkasında oturan ve çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Derin Çetinköprülü (19) öldü. Genç kızın, Ukrayna'nın Odessa şehrinde bir üniversitenin halkla ilişkiler bölümünde okurken 24 Şubat'ta Rusya'nın ülkeyi işgale başlaması üzerine, Türkiye tarafından Romanya'ya götürülüp buradan da Antalya'ya getirildiği belirlendi. Derin Çetinköprülü'nün, eylülde, daha önce kaydını dondurduğu, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde yeniden öğrenime başlamaya hazırlandığı da öğrenildi.

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Savaştan kurtuldu, kazada öldü
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