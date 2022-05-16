Savaştan kurtuldu, kazada öldü

Antalya'da, Berkay Koyuncu'nun kullandığı motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Korkunç kazada motosikletin arkasında oturan ve çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Derin Çetinköprülü (19) öldü. Genç kızın, Ukrayna'nın Odessa şehrinde bir üniversitenin halkla ilişkiler bölümünde okurken 24 Şubat'ta Rusya'nın ülkeyi işgale başlaması üzerine, Türkiye tarafından Romanya'ya götürülüp buradan da Antalya'ya getirildiği belirlendi. Derin Çetinköprülü'nün, eylülde, daha önce kaydını dondurduğu, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde yeniden öğrenime başlamaya hazırlandığı da öğrenildi.