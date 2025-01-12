Savcı adayı otel odasında ölü bulundu

Adana Adliyesi'nde 1 yıldır görev yapan Cumhuriyet Savcısı adayı Mithat Can Yalman (29) otel odasında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Yalman'ın olaydan 4 saat önce, mobbinge uğradığı ve tehditler aldığına dair sosyal medyada paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Yalman'ın, başucunda ise kullandığı psikiyatri ilaçları bulundu.Araştırmalarda, 18 yaşındayken 2013 yılında Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne başvurduğu belirlenen Yalman'a majör depresyon belirtileri teşhisi konulduğu ortaya çıktı. Savcı adayının 17 Eylül 2024'te acile başvurduğu daha sonra psikiyatri servisine yönlendirilerek obsesif kompülsif bozukluk teşhisiyle ilaç tedavisi gördüğü belirtildi.