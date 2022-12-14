Savcı, köpek Nero’nun sahibinin beraatını istedi

Sarıyer'de köpeği Nero'yu silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle husumet yaşadığı komşusu Alp Erkin'in sahte konsolosluk tabelası astığı ve konsolosluk plakası kullandığını iddia eden Deniz Özula hakkında 'iftira' suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya Deniz Özula ve taraf avukatları katıldı. Dosyanın bilirkişi raporundan döndüğü görüldü. Alp Erkin'in avukatı, bilirkişi raporunun iftira suçu ile alakalı olmadığını ileri sürerek itiraz etti. Dosya kapsamında tanıklar dinlendi.

ALP ERKİN YÜZÜNDEN TAŞINMIŞ

Alp Erkin'in yan villasını satın alan fakat Erkin ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle orada ikamet edemediğini ileri süren Nurcan A., ''Evi aldığımızda tadilat yaptırmaya başladık. İstinaf duvarını boyarken işçiler alp Erkin'in evinin tarafına geçince Erkin beni aradı. ''Bir daha benim tarafıma geçerlerse hepsini tek tek vururum. Ben konsolosum 1 gün bile içeride kalmam'' dedi. Evinin kapısında konsolosluk tabelası ve CC plakalı aracı bizzat gördüm'' şeklinde beyanda bulundu.

ESKİ ŞOFÖRÜ TANIK OLDU

Diğer tanık olan Alp Erkin'in eski şoförü Bülent G., 2013 ve 2021 yılları arasında çalıştığını belirterek ''Alp Bey'in babası öldükten sonra Yeniköy'deki evinin kapısına ''Gabon Fahri Konsolosluğu girilmez'' şeklinde bir tabela bastırdı. Olay basına yansıyınca bana talimat vererek tabelayı söktürdü. CC plakalı aracı zaman zaman bende kullanırdım'' dedi. Tanık ifadelerinin ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

MÜTALAADA BERAAT TALEP EDİLDİ

Savcı, ''Katılan Alp Erkin'in Fahri konsolosluk tabelasını herkesin görebileceği şekilde evinin girişinde bulunması, yine evinin önünde konsolosların kullandığı CC plakalı araç bulundurduğu açıkça görülmektedir. '' diyerek sanığın üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar talep etti. Deniz Özula mütalaaya katıldıklarını ifade etti. Alp Erkin'in avukatı ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Mahkeme bir sonraki celse karar vermek üzere duruşmayı erteledi.