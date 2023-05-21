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Giriş Tarihi: 21.5.2023 13:59 Son Güncelleme: 21.5.2023 14:01

Savcı Sayan taburcu oldu

Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonrası Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tedavisinin ardından bugün sabah saatlerinde taburcu edildi.

DHA
Savcı Sayan taburcu oldu

AK Parti'den İzmir'de milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Savcı Sayan, cumhurbaşkanı ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında gittiği Aydın'da 19 Mayıs akşam saatlerinde aniden fenalaştı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savcı Sayan, kalp krizi geçirdiği tespit edilince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede Prof. Dr. Hasan Güngör tarafından yapılan anjiyo sonrası sağlığına kavuşan Sayan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde taburcu oldu.

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Savcı Sayan taburcu oldu
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