Savcı tecavüz iftirasını atan iş kadınına ceza istedi İlk kez hakim karşısına çıktı

Geçtiğimiz yıl 6 Mart'ta iş adamı sevgilisi İbrahim B'nin (31) evli olduğunu öğrenince sinir krizi geçren Lara B. sevgilisi İbrahim B'nin evine zorla girip kafasında bardak kırdığını ve kendisinin tecavüz ettiğini iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında muayene edilen Lara B'nin cinsel ilişkiye zorlanmadığı anlaşılınca iş adamı hakkında savcılık takipsizlik kararı vermişti.

BU KEZ İŞ ADAMI ŞİKAYETÇİ OLDU

Suçsuz olduğu anlaşılınca karşı harekete geçen iş adamı, Lara B'nin kendisine iftira attığını belirterek suç duyurusunda bulundu. İbrahim B, Lara B'nin "Sen beni kandırırsan iftiraya da hazır olursun. Bedel ödeyeceksin. Cezaevine gireceksin. Adli Tıp sonuçlarının gelmesi 4 ay. Evet, seni tecavüzle suçluyorum. Hürriyeti alıkoyma ile falan en az 20 yıllık ceza ile bekle ve gör" şeklinde attığı mesajları delil olarak sundu.

İFTİRA ATMAKTAN HAKİM KARŞISINDA

Soruşturma kapsamında ifade veren Lara B, mesajı atanın kendisi olduğunu alkollü olduğu için hatırlamadığını önen sürdü. Savcılık, Lara B'nin eşinden ayrılmayıp kendisiyle evlenmediği için intikam için bu şekilde davrandığı kaydetti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada duruşma savcısı; şüpheli Lara B'nin, eşinden ayrılmayıp kendisiyle evlenmediği için İbrahim B'den intikam almaya yönelik bu şekilde davrandığını kaydederek cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.