Haberler Yaşam Haberleri Savcı, Zehra’nın katilini 'kasten öldürmeden' cezalandırılmasını talep etti
Giriş Tarihi: 25.12.2023 13:46 Son Güncelleme: 25.12.2023 14:14

Savcı, Zehra’nın katilini 'kasten öldürmeden' cezalandırılmasını talep etti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 20 Mart tarihinde kurşunla katledilen iç mimar Zehra Çatal'ın (36) katil zanlısı Yılmaz Fahrioğlu’nın (45), 'kasten öldürmeden’ 20 yıldan 30 yıla kadar hapis istemi ile cezalandırılmasını istendi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Savcı, Zehra’nın katilini ’kasten öldürmeden’ cezalandırılmasını talep etti

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz Fahrioğlu salonda hazır bulundu. Öldürülen Zehra Çatal'ı ile avukatı ise şikayetçi bölümünde yer aldı. Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek Cumhuriyet Savcısından mütalaasını vermesini istedi.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZALANDIRILSIN

Savcı mütalaasında Zehra Çatal'ın Antalya'da Zehra Grup isimli inşat şirketinin sahibi olduğu ve şirketin arsa alıp villa yapıp sattığına yer verdi. Sanık Yılmaz Fahrioğlu'nun Zehra Çatal'ın yürüttüğü projelere kar amacı ile para verdiğini, daha sonra parasının geri ödenmesi hususunda sorun çıktığını belirterek, Yılmaz Fahrioğlu söz konusu iş yerinde 20 Mart günü saat 12.00 sularında geldikten sonra önce orada çalışanlar ile oturup sohbet ettiğini kaydetti.

Daha sonra şirket yetkilisi olan Zehra Çatal'ın iş yerine gelmesine üzerine katil ile birlikte odasına gittikleri, odasında aralarında alacak borç ilişkisi nedeniyle tartışma çıktığı bu sırada sinirlenen Fahrioğlu'nun üzerinde bulunan tabanca ile Zahra Çatal'a ateş öldürdüğünü bu nedenle katil zanlısının TCK. 82-1/f maddesi gereğince 'Kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Ruhsatsız silah bulundurma suçundan da sanığın cezalandırılmasını istedi.

SÜRE İSTEDİ

Savcılık mütalaasının ardından Yılmaz Fahrioğlu'nun avukatı mütalaaya savunma için süre talep etti. Mahkeme tarafların son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı 12 Ocak tarihine erteledi. Fahrioğlu'nun duruşma günü salonda hazır edilmesi talep edildi.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Antalya'da 20 Mart tarihinde saat 14.30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi. İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile kurşun yağdırdı. Vücuduna 6 mermi isabet eden talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Cinayet zanlısı Yılmaz Fahrioğlu suç aleti silah ile birlikte kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi.

DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Cinayetin ardından polis Zehra Çatal'ın katil zanlısı Yılmaz Fahrioğlu'nu yakalanması için özel ekip kurdu. Günlerce iz sürdü. Diyarbakır ilinde sık sık adres değiştirdiği belirlendi.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde aralarında bulunduğu 31 ekip ve 280 personelin katılımı ile toplam 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda katil zanlısı 6 Nisan tarihinde Fahrioğlu saklandığı çiftlik evinde yakalandı. Yapılan aramalarda cinayet zanlısı ile birlikte 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 75 adet fişek ele geçirildi. Yılmaz Fahrioğlu, pişman olduğunu ve bir anlık öfkesine yenildiği için cinayeti işlediğini söylemişti.

Katil zanlısının kaldığı adreste yapılan aramada 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 75 adet fişek ele geçirildi. Özel Harekat Ekipleri tarafından kelepçelenen katil zanlısı Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

POLİS İZ SÜRDÜ

Cinayetin ardından polis Zehra Çatal'ın katil zanlısı Yılmaz Fahrioğlu'nu yakalanması için özel ekip kurdu. Günlerce iz sürdü. Diyarbakır ilinde sık sık adres değiştirdiği belirlendi.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde aralarında bulunduğu 31 ekip ve 280 personelin katılımı ile toplam 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda katil zanlısı ile birlikte 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 75 adet fişek ele geçirildi

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunu ardından Özel Harekat Ekipleri tarafından adliyeye çıkartılan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz Fahrioğlu, pişman olduğunu ve bir anlık öfkesine yenildiği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

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Savcı, Zehra’nın katilini 'kasten öldürmeden' cezalandırılmasını talep etti
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