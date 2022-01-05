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Giriş Tarihi: 5.1.2022 12:45 Son Güncelleme: 5.1.2022 13:08

Savcılığın itirazına rağmen serbest bırakılan şüpheli ortadan kayboldu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Savcılığın itirazına rağmen serbest bırakılan şüpheli ortadan kayboldu

Ankara’da organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Serkan T., çıkarıldığı mahkeme tarafından “adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan üç gün sonra yaralama olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Serkan T., savcılığın tutuklama talebine rağmen sulh ceza hakimliği tarafından yeniden serbest bırakıldı. Savcılığın iki kez itirazına rağmen tutuklanmayan şüphelinin, imza yükümlülüğünü yerine getirmediği ve kayıp olduğu ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, 17 Aralık 2021'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ankara genelinde 51 ayrı adrese yapılan baskınlarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 120 gram esrar maddesi, 1.65 gram metamfetamin, 5 gram eroin ve 250 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 52 şüpheliden 37'si yakalandı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKTILAR

Gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı emniyetteki işlemleri sonrasında 23 Aralık 2021'de Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen aralarında örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Serkan T.'nin de bulunduğu bir kısım şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından farklı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Mahkeme, şüphelilerin serbest bırakılmasına yönelik savcılık itirazını reddetti.

İTİRAZA RAĞMEN SERBEST BIRAKILDILAR

Polis, Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde 26 Aralık günü E.Ö.'nün pompalı tüfekle hafif şekilde yaralanması ve bir kişinin ikametinde maddi hasar meydana gelmesine sebep olan olaya karışan 2 şüpheliden birinin 3 gün önce serbest bırakılan Serkan T. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Serkan T.'nin, E.Ö.'yü önceki soruşturma kapsamında aleyhine ifade verdiği için tehdit ettiği, daha sonra da pompalı tüfekle ateş açarak E.Ö.'nün elinden yaralanmasına neden olduğu belirlendi. Serkan T., bu kez de "tehdit", "yaralama", ve "mala zara verme" suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Serkan T.'yi haftada bir kez ikametinin bulunduğu polis merkezine imza atma "adli kontrol şartı" ile serbest bıraktı. Savcılık, şüphelinin her iki soruşturma kapsamında da serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazları değerlendiren mahkeme, 3 Ocak 2022'de şüphelinin tutuklanması talebini reddetti.

İMZA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYİNCE SERBEST BIRAKILDI

Her iki soruşturma çerçevesinde serbest bırakılan şüpheli Serkan T.'nin, ilk soruşturma kapsamındaki imza "adli kontrol" hükümlerini yerine getirmediği tespit edilince yakalama kararı çıkartıldı. Ancak, şüphelinin polisin aramasına rağmen bulunamadığı belirtildi.

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Savcılığın itirazına rağmen serbest bırakılan şüpheli ortadan kayboldu
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