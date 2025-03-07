Savcılık otomobili silah saydı! Yılbaşı gecesi çarptığı polisi yaralayan magandaya 4,5 yıl istendi

Konya'da yılbaşı gecesi, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesindeki polis uygulama noktasında görev yapan polisler, yeni yılın ilk dakikalarında, araca 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü bu ihtara uymayıp kaçmaya çalıştı. Bu sırada da polis memuru Mustafa Kurt'a (48) çarptı. Yaralanan polis memuru, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurt, ardından da taburcu edildi.

4,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sürücü İsa Yılmaz (35) kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. İfadesinde, polise yanlışlıkla çarptığını ve kimseden şikâyetçi olmadığını söyleyen Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Sürücü İsa Yılmaz hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık iddianamesinde otomobili silah olarak kabul ederek cezada artırım yapılmasını talep etti. İddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.