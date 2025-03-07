Haberler Yaşam Haberleri Savcılık otomobili silah saydı! Yılbaşı gecesi çarptığı polisi yaralayan magandaya 4,5 yıl istendi
Giriş Tarihi: 7.3.2025 11:07 Son Güncelleme: 7.3.2025 11:29

Savcılık otomobili silah saydı! Yılbaşı gecesi çarptığı polisi yaralayan magandaya 4,5 yıl istendi

Konya’da yılbaşı gecesi ‘dur’ ihtarına uymadığı polis memuru Mustafa Kurt’a çarparak olay yerinden kaçan ve daha sonra yakalanıp tutuklanan İsa Yılmaz hakkında ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık iddianamesinde otomobili silah olarak kabul ederek cezada artırım yapılmasını talep etti.

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Savcılık otomobili silah saydı! Yılbaşı gecesi çarptığı polisi yaralayan magandaya 4,5 yıl istendi

Konya'da yılbaşı gecesi, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesindeki polis uygulama noktasında görev yapan polisler, yeni yılın ilk dakikalarında, araca 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü bu ihtara uymayıp kaçmaya çalıştı. Bu sırada da polis memuru Mustafa Kurt'a (48) çarptı. Yaralanan polis memuru, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurt, ardından da taburcu edildi.

4,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sürücü İsa Yılmaz (35) kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. İfadesinde, polise yanlışlıkla çarptığını ve kimseden şikâyetçi olmadığını söyleyen Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Sürücü İsa Yılmaz hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık iddianamesinde otomobili silah olarak kabul ederek cezada artırım yapılmasını talep etti. İddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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Savcılık otomobili silah saydı! Yılbaşı gecesi çarptığı polisi yaralayan magandaya 4,5 yıl istendi
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