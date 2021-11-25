Savcılıktan dikkat çeken tutuklama talebi! “Sokaklar korku dolu değil, güven dolu olmalı”

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık sevk yazısında dikkat çeken tespitlere yer verdi.



"SAVUNMASIZ GÖRDÜĞÜ KADINLARA…"



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı saldırganın 'Silahla tehdit', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanması talebiyle sevk ettiği olayda, önemli bir sevk yazısına imza attı. Savcılık yazısında olayı anlatarak, "Şüphelinin savunmasız gördüğü müşteki kadınlara saldırıda kullandığı takdirde öldürücü nitelikte olacağı neredeyse muhakkak bir kesici aletle tehdit ve yaralamaya teşebbüs eylemi şüphelinin işlediği suçun vahamet derecesini artırmaktadır" dedi.



"ŞÜPHELİNİN EYLEMİ SADECE MÜŞTEKİLERE DEĞİL, ÖZGÜRCE YAŞAMA SALDIRIDIR"



Şüphelinin yolcu dolu vagonda bıçağı teşhir ederek dolaştığına vurgu yapan savcılık, "Zira kent yaşamında insanların topluca bir arada bulundukları etkinlik alanları, toplu taşıma araçları ve durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ile beraber şüphelinin eyleminin yalnızca müştekilere yönelik değil, o anda trende bulunan yolcuların hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır" ifadelerini kullandı.



"SOKAKLAR KORKU DEĞİL GÜVEN DOLU OLMALIDIR"



Savcılık sevk yazısında devamla, "Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar sonrasında eyleme döner, olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür şiddettir. Şiddeti yasalara uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır" dedi. Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük imzası taşıyan sevk yazısında şüphelinin tutuklanması talep edildi.