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Giriş Tarihi: 18.12.2023

Savcıyı öldürmek isteyen şüphelilerden başkana rüşvet

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Savcıyı öldürmek isteyen şüphelilerden başkana rüşvet
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ali K., iki kardeş hakkında hayvan hırsızlığı suçundan dava açmıştı. İddiaya göre kardeşler kendilerine dava açan savcıyı öldürmesi karşılığında cezaevinde tanıştıkları tetikçi Coşkun T.'ye 130 bin lira teklifte bulundu. Şüphelilerin Gökçeada'da keşif yaptığı sırada olaydan haberdar olan Yalçın A., kendisiyle birlikte aralarında bir savcının da bulunduğu 7 kişinin öldürülmesi amacıyla tetikçi tutulduğu ihbarında bulundu.



Bunun üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili operasyon başlattı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerin Gökçeada'da daha önce de birçok suça karıştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin geçen şubat ayında yapılan bir operasyonda İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'e rüşvet verdiği öğrenildi. Yapılan dinlemede Kenan Ç.'nin satın aldığı Çınarlı Mahallesi'nde 258 Ada 9 parselde bulunan 3 bin 355 metrekare arazinin imara açılması ve terk payları için başkan Çetin'e 230 bin lira rüşvet ödediğini söylediği öğrenildi.

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Savcıyı öldürmek isteyen şüphelilerden başkana rüşvet
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