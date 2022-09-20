’Savcıyım’ diyerek kandırdı: Parayı böyle aldı!

Gaziantep'te, bir vatandaş polise başvurup, telefonla arayan kişinin kendisini savcı olarak tanıttığı, kendisine terör örgütü ile irtibatı bulunduğu suçlamasını yönelttiğini, bundan kurtarmak için para istediği, kendisinin de evde bulunan 356 bin lirayı söylenen yere bıraktığını, bir daha da kendisine ulaşamadığını belirterek şikayetçi oldu.