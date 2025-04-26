Savıcılık soruşturmasına rağmen CHP’li Marmaris Belediyesi’inden skandal inkar!

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere (Şoförsüz Ve Yakıt Hariç) Araç Ve İş Makinesi Kiralama İşi için 12 Mart'ta ihaleye çıkıldı. İhaleye yaklaşık 25 firma katılmasına rağmen, en düşük teklifi veren ve işi 160 milyon TL'ye yapabileceğini taahhüt eden firmaların çeşitli gerekçelerle saf dışı bırakıldığı iddia edildi. İhale, İstanbul merkezli bir firmaya yaklaşık 368 milyon TL'ye verildi.

ADRESE TESLİM İHALE İDDİALARI! 200 MİLYON TL FARK VAR

Arada 200 milyon TL'ye varan fahiş bir fiyat farkı bulunurken, belediyenin diğer teklifleri "evrak eksikliği" gibi nedenler gösterilerek reddettiği öğrenildi. Belediyenin ihaledeki bu tercihi adrese teslim ihale iddialarını gündeme getirdi.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMADAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu ihaleyle ilgili CİMER'e ihbar yapıldı. Bunun üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca Marmaris Belediyesi hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma başlatıldı. İhale evrakları Marmaris Belediyesinden temin edilerek bilirkişi inceleme aşamasında tahkikat devam ettiği bildirildi.

KÖYLÜLERİN ATADAN KALMA ARAZİLERİNİ DE SATIŞA ÇIKARMIŞLARDI

CHP'li Acar Ünlü yönetimindeki belediyenin mülklerini satışa çıkarması da yerel medyada olumsuz gündem olmuş, halktan da çok tepki toplamıştı. Özellikle atadan kalma arazilerin 75 milyon TL'ye satışa çıkarılmasına tepki gösterilmişti. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de bu ihale sonrası yerel medyada ve sosyal medyada eleştirilerin hedefinde yer aldı.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMADAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu ihaleyle ilgili CİMER'e ihbar yapıldı. Bunun üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca Marmaris Belediyesi hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla ihale evraklarına KOM Şube ekiplerince el koyuldu. İhale evraklarına bilirkişi inceleme aşamasında tahkikatın devam ettiği bildirildi.

KÖTÜ NİYETLİ GİRİŞİMLERDİR

Konuyla ilgili Marmaris Belediyesinden yapılan basın açıklamasında, yapılan haberlerin kötü niyetli girişim olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Belediye Başkanlığımız tarafından usulsüz ihale gerçekleştirildiğine dair asılsız ve mesnetsiz iddialara yer verildiği görülmektedir. Söz konusu iddialar, tamamen gerçeğe aykırı olup, kurumumuzun itibarını zedelemeye ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik kötü niyetli girişimlerdir" denildi.

EN AVANTAJLI FİRMA İLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR

Savcılık soruşturması olmasına rağmen söz konusu ihalelerin mevzuata uygun olduğu belirtilen açıklamada, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği doğmuştur: İddialara konu olan Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından kullanılan kiralık araçların teminine ilişkin ihale süreci, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda açık ihale usulüyle gerçekleştirilmiş olup, ihale sürecinin tüm aşamaları mevzuata uygun şekilde yürütülmüştür.

İhaleye katılan istekliler arasında geçici teminat mektubu sunmayan firmalar, mevzuat hükümleri gereğince ihale dışı bırakılmış; kalan istekliler arasında yaklaşık maliyetin altında teklif veren, ekonomik açıdan en avantajlı firma ile sözleşme imzalanmıştır.

İhale sürecinin her aşaması, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak şeffaf bir şekilde tamamlanmıştır. Belediyemizi yıpratmaya yönelik asılsız iddialarda bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.