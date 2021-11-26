Savrulan araç kavun tezgahına daldı

Alınan bilgiye göre, Veysel A. idaresindeki 35 PAD 87 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum karayolunun 61. kilometresinde aynı yönde seyreden Adnan A'nın kullandığı 06 BY 2951 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra yol kenarında bulunan Köylü Pazarındaki kavun tezgahına girdi.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, hafif ticari araçta bulunan yolculardan Sevim K. ile Emine A. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.