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Giriş Tarihi: 26.11.2021 01:04

Savrulan araç kavun tezgahına daldı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Savrulan araç kavun tezgahına daldı

Kırıkkale'de hafif ticari araç, otomobil ile çarpıştıktan sonra yol kenarında bulunan kavun tezgahına dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veysel A. idaresindeki 35 PAD 87 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum karayolunun 61. kilometresinde aynı yönde seyreden Adnan A'nın kullandığı 06 BY 2951 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra yol kenarında bulunan Köylü Pazarındaki kavun tezgahına girdi.
Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada, hafif ticari araçta bulunan yolculardan Sevim K. ile Emine A. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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Savrulan araç kavun tezgahına daldı
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