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Giriş Tarihi: 14.11.2021 12:25

Savunma sanayinde milyonluk vurgun davasında karar

DHA
Savunma sanayinde milyonluk vurgun davasında karar

Ankara'da, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmalar üzerinde baskı kurup yaklaşık 5 milyon lira vurgun yaptıkları iddia edilen 7 sanığın, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 43'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Daha önce büyükelçilik olarak kullanılan binada resmi kurum görünümünde faaliyet yürüttükleri belirtilen 2'si tutuklu 7 sanık, suçlamaları reddetti. Mahkeme, tutuklu 2 sanığın da tahliyesine karar verdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savunma sanayi alanında çalışan 4 mühendisin şikayeti üzerine geçen nisan ayında, 'TR-STS Savunma ve Harp Sanayi' adlı şirkete yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şirketin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Mesut Alver, genel müdür yardımcısı Serkan Yıldırım ile şirket çalışanları Mehmet D., Özgür Y., Rıfat Y, Umut A. ve Zekir D. gözaltına alındı. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talep edilen 7 kişiden Hüseyin Mesut Alver ile Serkan Yıldırım tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI'NIN ALT KURULUŞU ALGISI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, sanıkların kendi şirketlerini, şikayetçi 4 mühendisin kurdukları şirketin alt iştiraki gibi göstererek yüzde 60 hisse devri yaptıkları, bu mühendislerin geliştirdikleri projeleri savunma sanayi alanında iş yapan şirketlere kendi projeleri gibi göstererek iş aldıkları iddia edildi. Hüseyin Mesut Alver ile Serkan Yıldırım'ın ziyaret ettikleri devlet kurumlarındaki bürokratlarla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayımlayarak savunma sanayi alanında kendilerine menfaat ve nüfus sağladıkları ileri sürüldü. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan sanıkların, bu alanda ihale alan 10 farklı şirketin çatı şirketi oldukları algısı yarattıkları ifade edildi. Şirkete Savunma Sanayi Başkanlığı'nın alt kuruluşu havası veren sanıkların, bu alanda faaliyet gösteren diğer şirketleri baskı altına alıp ihale için para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

ESKİ BÜYÜKELÇİLİK BİNASINA RESMİ KURUM HAVASI

İddianamede, eskiden büyükelçilik olarak kullanılan binayı kiralayan, girişe asılan tabelayla bina girişi ve içerisinde uzun namlulu silahlarla nöbet tutturarak resmi kurum havası yaratan sanıkların, iş görüşmesi için gelenleri ikna ederek dolandırdıkları, ihale karşılığında istedikleri parayı vermeyenleri ise silahla tehdit ederek korkuttukları belirtildi. İddianamede, sanıkların suç işlemek amacıyla bir araya geldiği, kurulan örgütün liderinin 'Başkan' diye hitap edilen Hüseyin Mesut Alver, yöneticisinin ise Serkan Yıldırım olduğu belirtilerek 43'er yıla kadar, diğer kişilerin ise farklı yıllarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

'TÜM FAALİYETLERİMİZ YASAL'

Sanıkların, iddianame kapsamında Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. İlk duruşmada tutuklu sanıklar Hüseyin Mesut Alver, Serkan Yıldırım, tutuksuz sanıklar Mehmet D., Özgür Y., Rıfat Y, Umut A. ile Zekir D. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Savunmasını yapan sanık Alver, suçlamaları kabul etmedi. Şirketi operasyon yapılmadan 6 ay önce kurarak ticari sicile kayıt yaptırdıklarını belirten sanık Alver, tüm faaliyetlerinin yasal olduğunu, para alışverişlerinin de tamamının banka kayıtlarının mevcut olduğunu söyledi. Şikayetçilere ait şirketin bütçesinin kendi şirketlerinin çok altında olduğunu ve bu şirketin yüzde 60 hissesinin aralarındaki anlaşmayla devir işleminin yapıldığını belirten sanık Alver, buradaki uyuşmazlığın da ancak iş mahkemelerinin konusu olduğunu söyledi.

'GÜVENLİK ÖNLEMLERİ NORMAL'

Bina ve alınan güvenlik önlemleriyle ilgili ise savunma sanayi alanında iş yapan tüm şirketlerde alınmış normal güvenlik prosedürü olduğunu belirten Alver, yaptıkları iş nedeniyle çok sayıda bürokrat ve siyasetçi tanıdığını ancak bunların isimlerini kullanarak menfaat sağlamadığını söyledi. Diğer firmalardan ihale için para alıp dolandırıcılık yaptıkları iddiaları ile silah zoruyla para alarak nitelikli yağma suçlamalarını da kabul etmeyen Alver, beraatını talep etti. Savunmasını yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Sanık savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Hüseyin Mesut Alver'i yurt dışı yasağı, Serkan Yıldırım'ı da konutu terk etmeme adli kontrol şartı koyarak tahliye etti.

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Savunma sanayinde milyonluk vurgun davasında karar
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