Savunmada büyük adım! MKE Polonya’ya üretim hattı kuruyor

Polonya'nın Kielce şehrinde 2-5 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuarda dikkatleri üzerine çeken MKE, yalnızca Türkiye için üretim yapmakla kalmayıp, geliştirdiği teknolojiyi NATO üyesi ülkelerle paylaşarak savunma sanayiinde küresel bir oyuncu olduğunu bir kez daha ortaya koydu. MKE Genel Müdür Yardımcısı Tolga Çelik, Defence24'e yaptığı açıklamada Polonya'nın ihtiyaç duyduğu üretim kapasitesine katkı sunmaya hazır olduklarını belirterek, "Özellikle obüsler için 155 mm mühimmatların üretimi adına Polonya'da bir fabrika kurulmasını önerdik. Karar sürecinde artık son aşamadayız ve MKE kısa listeye kaldı" dedi.