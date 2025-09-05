Haberler Yaşam Haberleri Savunmada büyük adım! MKE Polonya’ya üretim hattı kuruyor
Giriş Tarihi: 5.9.2025 18:35 Son Güncelleme: 5.9.2025 18:36

Türkiye’nin savunma sanayii devi Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE), uluslararası alanda ses getirecek bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Avrupa’nın en büyük savunma sanayii fuarlarından biri olan MSPO2025’te boy gösteren MKE, Polonya’da “155 mm Obüs Mühimmatı Üretim Hattı” kurulması için yürütülen çalışmalarda son aşamaya geldi.

Polonya'nın Kielce şehrinde 2-5 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuarda dikkatleri üzerine çeken MKE, yalnızca Türkiye için üretim yapmakla kalmayıp, geliştirdiği teknolojiyi NATO üyesi ülkelerle paylaşarak savunma sanayiinde küresel bir oyuncu olduğunu bir kez daha ortaya koydu. MKE Genel Müdür Yardımcısı Tolga Çelik, Defence24'e yaptığı açıklamada Polonya'nın ihtiyaç duyduğu üretim kapasitesine katkı sunmaya hazır olduklarını belirterek, "Özellikle obüsler için 155 mm mühimmatların üretimi adına Polonya'da bir fabrika kurulmasını önerdik. Karar sürecinde artık son aşamadayız ve MKE kısa listeye kaldı" dedi.

