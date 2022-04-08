Saygı duruşunda tekerlekli sandalyesinden ayağa kalktı

TÜRK Polis Teşkilatının kuruluşlunun 177. Yıldönümü nedeniyle ülke genelinde anma törenleri düzenlenmeye devam ediyor. Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığında bulunan polis şehitliğindeki anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Törende Batman'da görev yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci geçiren gazi polis memuru Ahmet Doğan'ın saygı duruşu sırada ayağa kalması dikkat çekti.

Öte yandan 7 yıl önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehadet şerbetini içen polis memuru Yusuf Nihat Kale'nin mezarına oğlu tarafından bırakılmış olan "Yılın en kral babasına" yazılı plaket görenleri duygulandırdı. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, yıldönümü nedeniyle ziyaret ettiği şehit kabirlerini tek tek dolaşıp karanfil bırakarak dua etti.

SAYGI DURUŞUNDA AYAĞA KALKTI

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. Yıldönümü nedeniyle Buruk Mezarlığındaki polis şehitliğinde tören düzenlendi. Şehit aileleri ve polislerin katıldığı törende İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunulup, saygı atışı yapıldı.

9 Ocak 2015'te Batman'da görev yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci geçiren polis memuru Ahmet Doğan da (37) törene katılarak, şehit arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Gazi polis Ahmet Doğan, şehadet şerbetini içen silah arkadaşları için saygı duruşu yapıldığı sırada tekerlikle sandalyesinden ayağa kalkarak saygı duruşuna katılması dikkat çekti. Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

PLAKETLER DUYGULANDIRDI

Daha sonra Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci şehitlerin kabirlerini tek tek dolaşıp karanfil bıraktı. İnci, mezar başında bulunan bir şehidin yeğenine oyuncak polis aracı hediye etti. İnci, 2015 yılında Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Murat Savaş Kale'nin kabristanına geldiğinde ise duygulu anlar yaşandı.

Babası şehit olduğunda 40 günlük olan ve şimdi 7 yaşında olan şehidin oğlu Yusuf Nihat Kale'nin babasının mezarına koydu "Yılın en kral babasına" yazılı plaket görenleri duygulandırdı. Ayrıca bu plaketin yanında şehidin eşi Belgin Kale'nin de "Aşkların en iyisine" yazılı plaket dikkat çekti. Tören daha sonra son buldu.