Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 8 Ekim 2022 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı ile 8 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları öğrenilebilir. Vatandaşlar, Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Her hafta üç defa Milli Piyango canlı yayın ekranı üzerinden çekiliş yapılıyor. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
8 EKİM 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 8 Ekim 2022 Çarşamba akşamı saat 21.30 itibarıyla gerçekleşecek.
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.