Sayısal Loto sonuçları 1 Kasım 2025 sorgulama: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 1.11.2025 21:20

Haftanın üç günü çekilişi yapılan ve büyük ikramiyesi her geçen gün katlanarak büyüyen Çılgın Sayısal Loto için bugünkü (1 Kasım 2025 Cumartesi) çekiliş heyecanı yaşanıyor. Şanslı numaralar araştırılıyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çekiliş ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte Milli Piyango Online sorgulama ekranına dair tüm detaylar!

Çılgın Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez düzenleniyor. 1 Kasım Cumartesi akşamı yapılacak çekilişin sonuçları merakla bekleniyor. Kuponlarını dolduran talihliler, 90 sayı arasından çekilecek 6+1 (Joker) sayıyı doğru tahmin etme umuduyla çekiliş saatini bekliyor. İşte, sorgulama ekranı:

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango Online'ın resmi takvimine göre Cumartesi akşamı gerçekleşmektedir:

Çekiliş Günü: 1 Kasım 2025 Cumartesi (Bugün)

Çekiliş Saati: Çekiliş, genellikle saat 21:30'da başlamaktadır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte, Çılgın Sayısal Loto oyun kuralları:

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

