Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 10 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 10.9.2022 21:43

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 10 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

10 Eylül Cumartesi günü Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından duyuruldu. Haftanın belli günlerinde gerçekleşen çekiliş sonuçları sahiplerini buluyor. Talihli numaraları öğrenmek isteyenler bilet sorgulama işlemleri yapılıyor. Büyük ikramiyenin kendisine çıkmasını isteyenler MPİ adresini ziyaret ediyor. İşte 10 Eylül 2022 Sayısal Loto sonuçları ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 10 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalar akşam saatlerine doğru arttı. Toplamda 132 milyonu aşan büyük ikramiyenin kapısını aralamak 6 şanslı numaranın arkasında gizli. Şansına güvenen vatandaşlar, Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusunu şimdiden yöneltiyor. İşte MPİ 10 Eylül 2022 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

10 EYLÜL 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 10 Eylül 2022 akşamı saat 21.30 itibarıyla gerçekleşti. Sorgulama ekranı aşağıda yer alıyor…

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 7 EYLÜL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto 7 Eylül çekilişi sonrası kazandıran şanslı numaralar şu şekilde oldu.

8 - 22 - 25 - 37 - 70 - 78 Joker: 46 SüperStar: 50

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 10 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
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