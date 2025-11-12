Haberler Yaşam Haberleri SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 12 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı erişime açıldı!
Giriş Tarihi: 12.11.2025 22:00

12 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oluyor. Şansını denemek isteyen katılımcılar, kazanan numaraları ve bilet durumlarını MP sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebiliyor. Çekilişin ardından büyük ikramiye ve kazanan numaralar yoğun ilgiyle takip ediliyor.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 12 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulanıyor. Bilet sahipleri, çekilişin ardından MP online sorgulama ekranı üzerinden numaralarını karşılaştırarak kazananları öğrenebiliyor. Sonuçlar, loto tutkunları tarafından heyecanla takip ediliyor.

12 KASIM 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 12 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı erişime açıldı!
