Sayısal Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle başladı. 20 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonuçları MPİ canlı ve noter huzurunda yapılacak ve kazandıran numaralar paylaşılacak. Çekiliş saat 21.30 'da gerçekleşecek ve bilet sorgulama ekranı aktif olacak. Böylelikle Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt bulacak. Peki Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Haziran 2022 Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Sayısal Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılıyor. Sayısal Loto çekilişi, 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
Sayısal Loto çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda Ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.