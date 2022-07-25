Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 25.7.2022 20:03 Son Güncelleme: 25.7.2022 20:03

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Peş peşe gelen devirlerle 100 Milyon Türk Lirası’nı aşan büyük ikramiye tutarına sahip olan ve her hafta 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen Sayısal Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek “Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 25 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin peş peşe gelen devirlerle 100 Milyon TL'yi aşarak çılgın bir tutara erişen büyük ikramiyeyi kazanacak olduğu "Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar şanslı numaraları öğrenmek ve MPİ bilet sorgulama yapmak isteyerek "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (25 TEMMUZ 2022)

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla 25 Temmuz MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 25 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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