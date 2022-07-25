Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin peş peşe gelen devirlerle 100 Milyon TL'yi aşarak çılgın bir tutara erişen büyük ikramiyeyi kazanacak olduğu "Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar şanslı numaraları öğrenmek ve MPİ bilet sorgulama yapmak isteyerek "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla 25 Temmuz MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.