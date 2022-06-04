Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla bugün bir kez daha duyurulacak. 6 şanslı numarayı doğru bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 74 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.
Sayısal Loto sonuçları ve şanslı numaralarla 4 Haziran MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.