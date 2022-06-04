Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 4.6.2022 20:21 Son Güncelleme: 4.6.2022 20:21

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı, her hafta 3 gün yapılan MP TV ile kazandıran numaraları belirlenen “MPİ Sayısal Loto sonuçları” şanslı numaralarla bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Haftalar boyu peş peşe gelen devirlerle 74 Milyon Türk Lirası’nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında, Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayını için kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek “Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 4 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla bugün bir kez daha duyurulacak. 6 şanslı numarayı doğru bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 74 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

SON DAKİKA SAYISAL LOTO SONUÇLARI (4 HAZİRAN)

Sayısal Loto sonuçları ve şanslı numaralarla 4 Haziran MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 4 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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