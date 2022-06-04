Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla bugün bir kez daha duyurulacak. 6 şanslı numarayı doğru bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 74 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

SON DAKİKA SAYISAL LOTO SONUÇLARI (4 HAZİRAN)

Sayısal Loto sonuçları ve şanslı numaralarla 4 Haziran MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;