Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 15 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ sorgulama ekranında

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto çekilişinin sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir: