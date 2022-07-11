Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Milli Piyango İdaresi ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı (11 Temmuz)
Giriş Tarihi: 11.7.2022 19:46

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Milli Piyango İdaresi ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı (11 Temmuz)

Sayısal Loto sonuçları, bu akşam yapılacak çekiliş ile birlikte belli olacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak olan çekilişte büyük ikramiye 95 milyonu geçti. Şans oyunu severler akşamki çekilişi heyecanla bekliyor. Bu noktada, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları araştırılıyor. İşte 11 Temmuz MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Milli Piyango İdaresi ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 11 Temmuz

Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş, saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak. Yaklaşık 10 dakika sürecek olan çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan isimler belli olacak. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?İşte 11 Temmuz MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto çekilişi saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinden sorgulama yapabilirsiniz...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 83 - 88 - 81 - 15 - 90 - 87 + 16 (JOKER)

Süper Star: 23

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Milli Piyango İdaresi ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı (11 Temmuz)
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