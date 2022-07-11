Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Milli Piyango İdaresi ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı (11 Temmuz)

Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş, saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak. Yaklaşık 10 dakika sürecek olan çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan isimler belli olacak. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?İşte 11 Temmuz MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Sayısal Loto çekilişi saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinden sorgulama yapabilirsiniz...
⭐Süper Star: 23
Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.